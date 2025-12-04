Ihm drohen bis zu drei Jahre Haft. Der Angeklagte gab eine schriftliche Stellungnahme ab, in der er „ein Fehlverhalten in Abrede“ gestellt habe, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in einer Aussendung mit. Nach der Einholung von gerichtsmedizinischen Gutachten, der Auswertung von Handys und Sportuhren, Bildern und Videos sowie der Begutachtung durch einen alpintechnischen Sachverständigen machte die Anklagebehörde dem erfahrenen Alpinisten jedoch mehrere Fehler zum Vorwurf.<h3>\r\nSchlechte Tourenwahl, mangelnde Notausrüstung <\/h3>\r\nSo soll der 36-Jährige etwa nicht berücksichtigt haben, dass seine Freundin noch nie eine alpine Hochtour in dieser Länge absolviert hatte. Auch die Tourenwahl auf Österreichs höchsten Berg über den Stüdlgrat im Winter mitsamt eines rund zwei Stunden zu späten Starts wurde ihm vorgeworfen. Zudem habe er nicht mit einem Notfall gerechnet und keine ausreichende Biwak-Notausrüstung dabei gehabt. Auch als der Mann die Frau um zwei Uhr zurückgelassen hatte, um Hilfe zu holen, soll er sie nicht an einen windgeschützten Platz gebracht und keinen Biwaksack oder Alu-Rettungsdecken verwendet haben. Die Sportlerin selbst habe ebenfalls für eine derartige Tour keine „geeignete Ausrüstung“ gehabt: Sie war mit einem Splitboard und Snowboard-Softboots aufgestiegen.<BR \/><h3>\r\nWindgeschwindigkeiten bis zu 74 km\/h<\/h3>\r\nLaut Staatsanwaltschaft hätte das Bergsteiger-Duo zudem früher umkehren müssen. Bei den herrschenden Verhältnissen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 74 Stundenkilometern und Temperaturen von minus acht Grad – die sich bei der Kombination wie minus 20 Grad anfühlen – hätten sie „spätestens am sogenannten 'Frühstücksplatzl' umkehren müssen“. <BR \/><h3>\r\nAngeklagter soll Handy auf lautlos gestellt und vertaut haben <\/h3>\r\nDer 36-Jährige habe auch keinen Notruf abgesetzt, als es dunkel wurde. Als ein Hubschrauber gegen 22.50 Uhr nach den beiden suchte und sie überflog, habe der 36-Jährige ebenfalls keine Notsignale abgegeben. Die Alpinpolizei versuchte mehrmals, ihn zu erreichen. Erst gegen 00.35 Uhr sei ein „unklares“ Gespräch zustande gekommen, der Angeklagte soll sein Handy auf lautlos gestellt und verstaut haben. Um 3.30 Uhr habe der Mann schließlich die Rettungskräfte verständigt, nachdem er die Salzburgerin unterhalb des Gipfels allein gelassen hatte.<BR \/><BR \/>Die beiden Bergsteiger waren am 18. Jänner von Kals zu der folgenschweren Glockner-Besteigung auf 3.798 Metern Seehöhe aufgebrochen. Die Tour sollte über den Stüdlgrat zum Großglockner und einem Abstieg über den Kleinglockner bzw. über die Adlersruhe zurück zum Ausgangspunkt führen. Die beiden sollen indes laut Polizei aufgrund „konditioneller und technischer Schwierigkeiten“ nur langsam vorangekommen sein, hatte es geheißen. Als die Frau zu erschöpft war, um weiterzugehen, machte sich der 36-Jährige auf den Weg zur Adlersruhe bzw. der geschlossenen Erzherzog-Johann-Hütte, um Hilfe zu holen. <BR \/><BR \/>Die alarmierte Bergrettung Kals und Alpinpolizisten machten sich schließlich in der Nacht zu Fuß auf den Weg. Eine Hubschrauberbergung konnte bei Tagesanbruch aufgrund des starken Windes nicht durchgeführt werden. Kurz nach 10 Uhr erreichten die Bergretter das Opfer und fanden sie nur noch tot vor.