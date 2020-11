Alpinistin im Trentino tödlich verunglückt

Die 32-jährige Federica Marcolla war zusammen mit ihrem Lebensgefährten am Klettersteig „Che Guevara“ auf dem Berg Casale unterwegs, als sie etwa 200 Meter in die Tiefe stürzte. Die Frau war ersten Angaben zufolge ausgerutscht, während sie ihren Klettergurt am nächsten Abschnitt des Sicherungsseils festigen wollte.Der Partner der 32-Jährigen rief andere Kletterer sofort dazu auf Alarm zu schlagen. Die Frau konnte von den Bergrettern allerdings nur noch Tod geborgen werden.Die Carabinieri haben die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

jot/ansa