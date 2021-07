Alpinunfall: 55-Jährige stürzt bei Bergaufstieg ab

Am heutigen Samstag gegen 10 Uhr erreichte eine dreiköpfige, geführte Tourengruppe den 3476 Meter hohen Gipfel des Olperers in den Zillertaler Alpen. Die Gruppe wurde von einem 58-jährigen Tourenführer geführt, die weiteren Teilnehmer waren eine 55-jährige österreichische Staatsbürgerin und ihr Ehemann.Die Gruppe wurde am kurzen Seil geführt und erst nachdem die schwierigsten Stellen überwunden waren, entschied der Tourenführer im Bereich des dortigen Schneefeldes,dass der Abstieg am Seil nicht mehr notwendig sei.Beim Abstieg über das Schneefeld driftete die Gruppe 50 bis 80 Meter von der eigentlichen Route ab, sodass der Tourenführer entschied nochmals circa 50 Meter aufzusteigen. Beim Aufstieg verlor die an letzter Stelle gehende 55-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache den Halt und stürzte ungefähr 20 Höhenmeter ab. Unten blieb sie regungslos liegen.Beim Abstieg zu der Verletzten stürzte der Tourenführer ebenfalls circa 10 Meter ab und zog sich eine Bänderverletzung zu. Die anderen Gruppenmitglieder leisteten Erste Hilfe und die Rettungskräfte wurden alarmiert.Aufgrund der Wetterlage war ein direkter Anflug des Notarzthubschraubers nicht möglich, daher wurden die Bergretter an die Nebelgrenze geflogen und diese stiegen zu der Gruppe auf.An einem Zwischenlandeplatz wurde die Frau von der Besatzung des Notarzthubschraubers übernommen und in die Klinik Innsbruck geflogen. Der verletzte Tourenführer wurde ebenfalls in das Tal geflogen.Neben der Bergrettung Ginzling standen das Rote Kreuz, die Besatzungen des Notarztes und Polizeihubschraubers, sowie Beamte der Alpinpolizei im Einsatz.

