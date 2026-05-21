„Es waren dunkle Zeiten, als Afing seine Glocken in den Kriegswirren opfern musste; umso mehr freuen wir uns, dass sie vor 100 Jahren – wieder in voller Zahl – läuteten und wir das Jubiläum heute feiern können“, sagte <Fett>Christoph Oberkalmsteiner<\/Fett>, der Pfarrgemeinderatspräsident von Afing (im Bild unten). <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315335_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Glocken läuteten zum Festgottesdienst, den Don Paolo Renner zelebrierte. „Glocken gehören seit jeher zu unserem Dorf und zu seinem Herzschlag. Wir hören sie jeden Tag, oft ganz selbstverständlich“, sagte Erwin Domanegg vom Pfarrgemeinderat Afing. Auf seine Anregung hin entstand auch eine Publikation zu „Afing und seine Glocken“.<BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315338_image" \/><\/div>\r\n<Fett><BR \/>Erwin Domanegg<\/Fett> (im Bild oben) warf einen Blick zurück auf die Geschichte: 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus; der Materialbedarf der Rüstungsindustrie ist enorm. 1917-1918 tritt eine Ablieferungspflicht verschiedenster Metallgegenstände in Kraft. Auch vier Afinger Glocken werden beschlagnahmt. „Man kann sagen, dass die Glocken in den Krieg zogen“, meinte Domanegg. Verschont geblieben war die große, 600 Kilo schwere Glocke aus dem Jahre 1695. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315341_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>1918 endete der Krieg. Die Pfarreien statteten nach und nach ihre Kirchtürme wieder mit dem Geläute aus. Südtirol gehörte mittlerweile nicht mehr zu Österreich, sondern zu Italien. 1926 wurden die neuen Glocken von Afing in der Gießerei Achille Mazzola in Piemont gegossen. <BR \/><BR \/>Wie die alte, verbliebene Glocke waren auch die neuen mit Inschriften versehen. „Erstaunlicherweise gibt es auch eine in deutscher Sprache. Das war in der damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit“, betonte Domanegg. <BR \/><BR \/>Am 9. April 1926 trafen die Glocken am Bahnhof Bozen ein und wurden mit Ochsengespannen nach Afing gebracht. Beim Larchegghof erwartete damals die Musikkapelle die Ankunft der Glocken.