Als blinder Passagier von Turin nach Bozen: Kätzchen aus Motorraum gerettet

Am Sonntagmorgen hörten Passanten in der Mozartstraße in Firmian verzweifeltes Miauen aus dem Motorraum eines geparkten Autos: Sie verständigten die Stadtpolizei.Die Beamten machten mithilfe des Nummernschildes die Eigentümerin des Fahrzeugs ausfindig und kontaktierten sie: Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Katze der Frau, die aus dem Umland von Turin kommt und zu Besuch in Bozen war, gerade geworfen hatte – eines der Jungen war unbemerkt in das Auto geklettert und bis nach Bozen mitgefahren.Die Beamten entdeckten das Tierchen in einer Schlaufe in der Nähe des Radlaufs. Sie mussten eine Plastikabdeckung entfernen, um es greifen zu können.Nur etwas mitgenommen und hungrig, aber sonst wohlauf schloss es die Besitzerin wieder in die Arme.

