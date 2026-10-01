Das waren tatsächlich noch Zeiten, als in Italien – und somit auch in Südtirol – das Schuljahr am 1. Oktober begann, übrigens am 1. Oktober 1976 das letzte Mal. <BR \/><BR \/>Sozusagen am letzten Ferientag, am 30. September 1976, veröffentlichten die „Dolomiten“ einen Artikel zum Beginn des Schuljahres. Vom <i>„Rückgang der Schülerzahlen bei den Volksschulen, Zuwachs bei den Mittelschülern und ein neuer Trend bei den Oberschulen“,<\/i> war da die Rede.<BR \/><BR \/>Die Zahlen zu diesem Rückgang: <i>„Die deutschen Volksschüler werden von Jahr zu Jahr weniger. Im Schuljahr 1974\/75 waren es 31.010, 1975\/76 30.683; die Zahlen für heuer liegen zwar noch nicht endgültig vor, aber erste Zählungen lassen auch für dieses Jahr einen Rückgang feststellen.“ <\/i> Dieser Rückgang der Schülerzahlen hatte auch Auswirkungen auf die Lehrerschaft: <i>„In der Volksschule war heuer erstmalig die Anzahl der Bewerber mit gültigem Titel (also LBA-Absolventen) höher als die Zahl der freien Lehrstellen. Nach Auskunft des Schulamtes warten gegenwärtig noch rund 60 Junglehrer auf eine Jahresstelle.“ <\/i><BR \/><BR \/>Und der <i>„neue Trend“<\/i> bei den Oberschulen: <i>„Hatten z.B. die Lehrerbildungsanstalten im abgelaufenen Schuljahr die ansehnliche Zahl von 426 Erstkläßlern, so sind es heuer nur mehr 223, also knapp mehr als die Hälfte. Um mehr als die Hälfte zurückgegangen sind die Neueinschreibungen bei der Frauenoberschule (von 85 auf 40), ebenso an Anziehungskraft verloren hat die Kindergärtnerinnenschule in Bozen (1975\/76: 35 Schülerinnen der ersten Klasse, 1976\/77: 24). Zugenommen haben hingegen die Schüler der ersten Klassen bei den Handels- und Handelsoberschulen und bei den technischen Oberschulen.“<\/i><BR \/><BR \/>Das Schulamt war vor allem mit der Stellenzuweisung an das unterrichtende Personal an den Mittel- und Oberschulen beschäftigt: <i>„Es mußte ein gutes Dutzend von Rangordnungen erstellt werden, angefangen von den Stammrollenlehrern über die verschiedenen Kategorien (Bewerber mit Lehrbefähigung, mit gültigem Studientitel, Absolventen der Brixner Supplentenkurse, die Supplenten, die im Sonderverzeichnis eingetragen sind, um nur die wichtigsten Kategorien zu nennen) bis hin zu jenen Supplenten, die bei den verschiedenen Direktionen um eine Lehrstelle angesucht haben.“<\/i><BR \/><BR \/>Zum Bild schreiben die „Dolomiten“: <i>„So wird es aller Wahrscheinlichkeit nach auch morgen im Hof der Bozner Goetheschule wieder aussehen: Volksschulkinder, die nach der hl. Messe in die Klassenräume einziehen, um dort von den Lehrpersonen den Stundenplan für das kommende Schuljahr zu erhalten“.<\/i>