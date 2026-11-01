Was war passiert? Ende Oktober 1926 hatten heftige Gewitter und starke Regenfälle die Etsch anschwellen lassen. Überschwemmungen waren die Folge. Erst bei Gargazon zog sich der Fluss wieder in sein Bett zurück. In Burgstall zerstörten die reißenden Fluten den Bahndamm: Sie unterspülten die Gleise, die dann in sich zusammenbrachen. Auch die Telefonleitungen der Bahn wurden beschädigt, der Kontakt zu den Bahnhöfen unterbrochen und die umliegenden Felder und Obstwiesen überflutet.<BR \/><BR \/>Niemand wusste jedoch, dass die Strecke unterbrochen war. Und so startete am Allerheiligentag um 5.55 Uhr in Meran der Morgenzug seine Fahrt in Richtung Bozen – eine Dampflok mit Waggons erster, zweiter und dritter Klasse. Dort, wo die Etsch die Bahnstrecke zerstört hatte, fand die Fahrt ein jähes Ende: Der Zug stürzte ins Wasser. „Die Lok versank, mehrere Waggons stürzten um“, sagt Roland Pircher von der Fotogruppe Burgstall. Der Passagier im Waggon erster Klasse rettete sich aufs Dach. Und auch den anderen Fahrgästen gelang die Befreiung – sie überlebten.<BR \/><BR \/>Ihr Leben lassen mussten hingegen Bruschi und Petreni. Sie ertranken. Die Leiche des Lokführers fanden die Rettungsmannschaften sofort, der Heizer blieb aber vermisst. „Am 4. November, am Siegesfeiertag, den es heute nicht mehr gibt, kamen Offiziere und Soldaten nach Burgstall, um nach Guido Petreni zu suchen“, erinnert Pircher. „Er konnte dann auch gefunden werden.“<BR \/><BR \/>Zwei Tage später wurden die tödlich verunglückten Eisenbahner in Meran mit einer großen Trauerfeier verabschiedet. Beide hatten militärische Dienstgrade, denn die Bahnstrecke Meran–Bozen stand anno dazumal unter militärischer Verwaltung. <BR \/><BR \/>In der Nähe der Unglücksstelle erinnert seit vergangenem Frühjahr eine informativ gestaltete Raststation am Etschradweg an das tragische Zugunglück vor 100 Jahren.