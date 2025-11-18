Sie spielten 1958 in der Filmkomödie mit Joachim „Blacky“ Fuchsberger und Marianne Hold in den Hauptrollen mit. Während der Dreharbeiten in Meran lernten sie Gerhard Mendelson kennen, den Chef der Polydor-Produktion Süd, und damit nahm auch die Karriere als Sängerinnen ihren Lauf. „Wir hatten damals zwar nur Tanz- und keine Gesangsrollen, doch wir sangen trotzdem bei allen Liedern in diesem Film mit. Nur so aus Spaß“, sagte Ellen Kessler einmal in einem Interview. <BR \/><BR \/>In Südtirol wurde vor allem in Terlan, Eppan und in Meran\/Dorf Tirol gedreht. „In diesem Heimatfilm traten Meraner als Statisten auf, eine der wenigen Gelegenheiten für Einheimische, das Hotel Bristol zu betreten“, sagt Paul Rösch, profunder Kenner der Südtiroler Tourismus-Geschichte und unter anderem Ex-Touriseum-Direktor.<h3>\r\nSchwimmbad galt als Weltsensation<\/h3>Warum wurde gerade das Hotel Bristol damals zur Filmbühne? „Das Hotel Bristol ließ der venezianische Reeder Arnaldo Bennati bauen. Bennati, einer der reichsten und einflussreichsten Personen in Italien, hatte das alte Hotel Bristol gekauft, ließ es abreißen und eröffnete es 1954 als ,modernstes und elegantestes Hotel Europas‘, wie es in unzähligen Presseartikeln gerühmt wurde“, sagt Paul Rösch. Das drei Meter tiefe Schwimmbad am Flachdach des Hauses galt als Weltsensation.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1239723_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>„Zur Eröffnung erschien die damals 20-jährige Sophia Loren, bereits ein Star am Filmhimmel. Die Segnung übernahm der Patriarch von Venedig, Angelo Giuseppe Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIII.“, weiß der Tourismus-Kenner und Ex-Bürgermeister <b>Paul Rösch<\/b> (Bild). Meran in den 1950er, 60er Jahren sei bereits ein „sehr beliebtes Reiseziel gewesen. <BR \/><BR \/>Die Miss Italia wurde hier gekürt und Bud Spencer mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli, trainierte im Sommer 1952 mit der Nationalmannschaft im Lido, damals einem der renommiertesten Schwimmbäder Italiens“, so Paul Rösch.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/trauer-um-kessler-zwillinge-sie-starben-gemeinsam-im-alter-von-89-jahren" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen entschieden sich für eine Form der begleiteten Sterbehilfe. Sie starben gemeinsam am 17. November 2025 in München.<\/a>