Als Drogendealerin verhaftet: Model will 100.000 Euro Entschädigung

Seitdem sei die Karriere des Models, das in Ungarn an mehreren Schönheitswettbewerben teilgenommen hatte, ruiniert, so ihre Anwälte.Das Model war auf einer Reise nach Japan in Rom zwischengelandet, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“. Auf dem Flughafen Fiumicino wurde eine Bekannte der Ungarin mit Kokain erwischt und festgenommen. Diese behauptete, sie müsse dem ungarischen Model das Kokain liefern, das sich damals in einem Hotel befand. Die Polizei nahm daraufhin die junge Frau fest.Das Model musste 74 Tage in Untersuchungshaft in der Strafanstalt von Civitavecchia bei Rom verbringen. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um einen Justizfehler handelte. Es kam nicht einmal zu einem Prozess. Jetzt fordert die Frau eine Entschädigung, denn die Festnahme habe ihrer Karriere schwer geschadet. Über den Fall wird ein Gericht in Rom am 22. Februar entscheiden.

apa/stol