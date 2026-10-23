Ein Mann hatte den Senior telefonisch kontaktiert und sich als Carabiniere ausgegeben. Er behauptete, der Rentner müsse wegen eines versäumten Termins in der Bozner Kaserne Wertgegenstände an eine angebliche Gerichtsvollzieherin übergeben.<BR \/><BR \/>Der Senior wurde misstrauisch und alarmierte die Carabinieri. Diese bereiteten in seiner Wohnung einen Einsatz vor. Als die 44-Jährige gegen 15 Uhr erschien, sich als Gerichtsvollzieherin ausgab und drei bereitgelegte Uhren an sich nahm, griffen die Beamten ein. Die Uhren wurden dem Besitzer zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Am Freitag bestätigte der Richter die Festnahme und ordnete Untersuchungshaft für die Frau an.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri warnen davor, Personen Geld oder Wertgegenstände zu übergeben, die sich als Ordnungskräfte ausgeben. Bei verdächtigen Aufforderungen sollte man das Gespräch beenden und die Notrufnummer 112 wählen.