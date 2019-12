Als Papst verkleideter Tourist greift Polizisten in Rom an

Er weigerte sich zuerst seinen Ausweis zu zeigen, danach griff er die Polizisten an, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“.





Der 69-jährige Kalifornier, vermutlich ein Fan der Serie „The young Pope“ des italienischen Regisseurs Paolo Sorrentino, wurde in einem Schnellverfahren am Dienstag zu 2 Monaten Haft verurteilt. Auch vor Gericht erschien er im weißen Gewand, das er Eigenangaben zufolge in Mailand gekauft hatte.

apa