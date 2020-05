Alt, männlich und Corona-verängstigt: Rufen Sie an, wenn Sie Hilfe brauchen

Wenn Sie Hilfe suchen, erreichen Sie die Telefonseelsorge unter der Nummer 0471 052052 oder die Notfallpsychologie unter der Nummer 366 6209403 rund um die Uhr. „Überwinden Sie Ihre Angst und melden Sie sich“, rät der psychiatrische Dienst allen betroffenen Männern.Dr.Roger PychaEine der durchgeführten Studie zu dieser Thematik wurde 1990 bis 2000 in Norditalien durchgeführt, also in einem Gebiet, das von Covid-19 sehr hart getroffen wurde. Dabei verglich der berühmte Suizidforscher Diego De Leo ca 19.000 chronisch kranke, beeinträchtigte, vereinsamte alte Menschen, psychisch Kranke, die sich nicht behandeln ließen und Betroffene, die Jahre lang auf eine Aufnahme ins Altersheim oder in soziale Einrichtungen warten mussten – allesamt über 65 – mit einer Gruppe von 20.000 unauffälligen gleich alten Menschen in Norditalien.Die erste Gruppe erhielt zweimal wöchentlich unterstützende Anrufe von Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die sich nach ihrem Befinden erkundigten, eigentlich ziemlich oberflächlich. Sie hatte allerdings auch die Möglichkeit, sich selber telefonisch jederzeit bei einer Kummernummer zu melden. Der Kontrollgruppe bot man gar nichts an.Bloß durch die regelmäßigen Anrufe und durch die Möglichkeit, selbst anzurufen, sank die geschätzte Suizidrate bei den kontaktierten Frauen auf ein Sechstel. Bei den Männern ergab sich keine statistische Veränderung.Die Ergebnisse dieser weltbekannten Studie lassen sich direkt auf die jetzige Krisenzeit anwenden. Ganz offenbar sind Frauen viel sensibler darauf, aus telefonischen Kontakten Hilfe zu schöpfen. Umgekehrt rufen sie selbst auch viel lieber an, wenn sie Hilfe benötigen. Bedürftigkeit nach Beistand erleben sie nicht von vorneherein als Schwäche oder Versagen. Das Sprechen mit völlig Fremden empfinden sie als erleichternd, das Anhören ihrer Ratschläge als bereichernd, das Entwickeln von Plänen und Schritten als Unterstützung. Weil sie sich weniger scheuen, eigene Schwierigkeiten offen zu legen.Auf die jetzige Lage angewandt heißt das – so Dr. Roger Pycha – allein stehenden oder älteren Männern muss man jetzt besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Sie ansprechen, auch hartnäckig, sie öfter kontaktieren, übers Telefon, über E-Mail, Briefe, sei derzeit enorm wichtig. Sich besonders bei Älteren nach ihrem Befinden zu erkundigen, und sei es nur ganz oberflächlich und ihnen die Chance nahezulegen, anonyme Telefonhilfen in Anspruch zu nehmen. Dabei reden zu lernen, über eigene Empfindungen, Schwächen, Wünsche, vielleicht genau in dieser Reihenfolge. Gerade zu Menschen, die nichts von einem wissen, und deshalb unbefangen sind. Das klingt vielen Männern kitschig. Das ist vielen alten Menschen ungewohnt. Deshalb braucht es beim ersten Anruf viel Zivilcourage.Aber es kann eine Investition sein, in einen wenig bekannten Bereich. Menschliche Stimmen beruhigen, wenn sie in mittlerer Tonlage schwingen. Sie verbünden, wenn sie flüstern. Sie rühren, wenn sie schluchzen. Die ganze Elektronik kann das nicht wegdividieren, zum Glück.

stol