Alta Badia erhält GSTC-Zertifikat: Garantie für nachhaltigen Tourismus

In Alta Badia wird Tag für Tag mit Mühe gearbeitet, um die Nachhaltigkeit der Tourismusdestination zu verbessern, wobei Reiseveranstalter, Institutionen, Einheimische und auch die vielen Gäste, die das Tal besuchen, einbezogen werden.Vor einem Jahr begannen die Arbeiten zur Erlangung der GSTC-Zertifizierung, dem einzigen international anerkannten Standard für nachhaltigen Tourismus, die am 9. August 2022 nach einem eingehenden Audit im Juli 2022, erteilt wurde. Dies ist das prestigeträchtigste Ziel für Reisedestinationen, die auf Nachhaltigkeit als Schlüsselelement ihres Tourismusangebots setzen. Wir sind uns jedoch bewusst, dass dies nur der Anfang eines umfassenderen Projekts ist, in dessen Mittelpunkt der Umweltschutz, die Verantwortung gegenüber dem Gebiet und die Gastfreundschaft stehen, Bereiche, die Alta Badia in einer übergreifenden Weise pflegen möchte, um einen immer verantwortungsvolleren Tourismus zu fördern.Der Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ist eine 2007 von UNEP, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, und UNWTO, der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, gegründete Organisation zur Förderung von Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung im Tourismus.Die GSTC-Kriterien sind weltweit anerkannt und wurden anhand von 4 grundlegenden Konzepten entwickelt:- Nachhaltiges Management (Governance)- Sozioökonomische Nachhaltigkeit- Kulturelle Nachhaltigkeit- Ökologische NachhaltigkeitDas GSTC-Gütesiegel wurde durch das Prüfverfahren von Vireo, der einzigen von GSTC in Italien akkreditierten Zertifizierungsstelle, erworben. Das bedeutet, dass der Zertifizierungsdienst gemäß der Akkreditierungsnorm durchgeführt und verwaltet wird, in der die Methoden, Verfahren und der Zeitplan für die Überprüfungsaudits festgelegt sind, wodurch die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit des gesamten Systems gewährleistet wird.Das Bewusstsein, dass jeder seinen Beitrag dafür leisten muss, ist groß. So entstand das Projekt „Alta Badia Climate Plan“, das in der ersten Phase darauf abzielt, die Gesamtauswirkungen zu berechnen, die das CO2 auf dieses Gebiet hat. Mit Hilfe dieser Daten, die den Grundstein für die Initiative bilden, wird es möglich sein, die Ausgangssituation zu ermitteln und eine gezielte Strategie zu entwickeln, um den CO2-Ausstoß – Hauptquelle der globalen Umweltverschmutzung – zu verringern und zu kompensieren.Für die Umsetzung dieses Projektes wurden Mitglieder aller Tourismuskategorien einbezogen, um eine Stichprobe von mindestens 150 Formularen für 40 verschiedene Arten von Tourismusbetrieben und anderen relevanten Kategorien zu erhalten. Um sich auf eine statistisch gültige und realistische Berechnung basieren zu können, wurde jeder Beteiligte um unterschiedliche Daten gebeten (z.B. Daten zum Energieverbrauch, zur Art der Energieversorgung und täglichen Gewohnheiten). Diese Berechnung wird zur Grundlage für die Entwicklung aller künftigen Strategien in Sachen Nachhaltigkeit.Im Hinblick auf den Umweltschutz ist es von entscheidender Bedeutung, die Reduzierung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen zu thematisieren. In diesem Zusammenhang ist auch die sommerliche Inbetriebnahme der Aufstiegsanlagen einzubeziehen, die eine weitere Möglichkeit für eine nachhaltige Fortbewegung darstellt und es ermöglicht, die Berge auch ohne Auto zu erkunden.Mit der Eröffnung der Borest Gondelbahn im Sommer 2022, wird dieser Service zusätzlich ausgebaut – die ideale Möglichkeit, um sich auch zwischen Corvara und Colfosco autofrei zu bewegen.Von der Bergstation in Colfosco ist es möglich, mit den Aufstiegsanlagen in Richtung Edelweißtal oder mit dem Plans-Frara-Lift zum Grödnerjoch weiterzufahren, während die Sessellifte La Fraina und Bamby die Orte La Villa und San Cassiano auf der Piz Sorega und Piz La Ila Hochebene miteinander verbinden.Noch bis zum 2. Oktober 2022 werden insgesamt 19 Aufstiegsanlagen zur Verfügung stehen, die mit der Alta Badia Summer Card genutzt werden können und zu einem effizienten Instrument der Mobilität werden. Auf diese Art ist es möglich, sich frei im Gebiet zu bewegen und dessen ganze Vielfalt und Pracht auf nachhaltige Weise zu genießen.Die Initiative „Stopp, aber mit Genuss!“ soll Urlaubsgäste in Alta Badia dazu anregen, während ihres Aufenthalts auf das Auto zu verzichten. Die Idee: Touristen, die bei ihrer Ankunft den Autoschlüssel an der Rezeption des Unterkunftsbetriebes abgeben und das Auto bei einem Mindestaufenthalt von 3 Nächten 2 Tage lang geparkt lassen (bzw. vier Tage, bei einem Mindestaufenthalt von sechs Nächten), erhalten eine Vorteilskarte, die interessante Preisnachlässe auf verschiedene Dienstleistungen bietet.Darunter auf die Nutzung von Taxis, die Teilnahme an von den Tourismusbüros in Alta Badia organisierten Ausflügen und Veranstaltungen oder auch auf den Eintritt zum Biotopsee in Corvara und dem Hochseilgarten in Colfosco. Um die Initiative abzurunden, erhalten die Teilnehmer bei der Schlüsselübergabe zum Zeitpunkt der Abreise außerdem noch eine genussvolle Überraschung. Je weniger Autos die Straßen der Dolomiten befahren, desto größer unser aller Beitrag zum Umweltschutz.Ziel von „Alta Badia Eco-Hiker“ ist es, Wanderer für Themen rund um den Schutz der Umwelt und dem äußerst empfindlichen Ökosystem der Dolomiten zu sensibilisieren, denn viel zu oft werden Abfälle und Müll in der Natur verstreut. Während der Alta Badia Eco-Hiker Termine, erhalten Wanderer die Möglichkeit, sich aktiv für die Natur einzusetzen: In Begleitung eines örtlichen Experten werden die Teilnehmer mit Handschuhen, Werkzeug, Biosäcken und weiterem ausgestattet, um die Abfälle, die sie entlang ihres Weges durch Wiesen und Wälder finden, aufzusammeln und ins Tal zu bringen.Die nächsten Termine sind für den 29. August sowie für den 19. September festgelegt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist es notwendig sich vorab über die Tourismusbüros von Alta Badia oder online für den gewünschten Termin anzumelden.„Achtsam am Berg“ ist ein Projekt der Provinz Bozen, das die Bürger und Besucher für umweltfreundliches Verhalten sensibilisieren soll. Eines der Hauptthemen des Projekts ist Trinkwasser. Der Konsum von Wasser in Plastikflaschen hinterlässt bleibende Spuren, und genau aus diesem Grund möchte Alta Badia die Menschen dazu ermutigen, Wasser aus dem Wasserhahn und aus den Brunnen zu trinken und dabei wiederverwendbare Flaschen zu benutzen. Zu diesem Zweck wurde eine Karte des Ortes erstellt, auf der die Stellen eingezeichnet sind, an denen sich die Brunnen zum Auffüllen der Wasserflaschen befinden.Eine Plakette, die an allen überprüften Brunnen angebracht wird, soll die Qualität des Wassers bescheinigen und die Menschen dazu anregen, es zu benutzen. Das Wasser von Alta Badia ist nicht nur gut, sondern auch zertifiziert und von ausgezeichneter Qualität.