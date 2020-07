Altdekan Noisternigg mit 85 Jahren gestorben

Noisternigg wurde am 16. April 1935 in Meran geboren und besuchte das Johanneum in Dorf Tirol. 1956 trat er ins Priesterseminar in Trient ein und wurde am 19. März 1961 in Meran zum Priester geweiht.Bis 1963 war er Kooperator in Kastelruth, dann bis 1974 in Bozen. 15 Jahre lang war er Pfarrer in Terlan und leitete das Dekanat. Immer unterrichtete er in diesen vielen Jahren auch Religion in den Grundschulen. Im September 1989 übernahm er die Dompfarre Bozen und das Dekanat Bozen I. Am 1. September 2007 nahm Bischof Wilhelm Egger seine Abdankung an, beauftragte Noisternigg jedoch mit der Altenseelsorge in der Diözese.Ein Fixpunkt in seiner kargen Freizeit war das Reisen: Noisternigg war auf der ganzen Welt unterwegs und organisierte auch einige Gruppenreisen.Fliegen wurde für ihn zum Gleichnis des Lebens: „Ich möchte alle Erdenschwere ablegen, aufsteigen in die lichte Höhe, schwerelos schwebend. Dem Himmel möchte ich näher sein. Näher mein Gott zu dir, das ist meine Sehnsucht.“ Nun ist er zum Schöpfer heimgekehrt.

