Altdekan Vitalis Delago gestorben

Vitalis Delago wurde am 2. Februar 1935 in Pufels geboren und am 3. April 1960 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1960 und 1972 wirkte er als Kooperator in St. Christina, Wolkenstein, Neumarkt, Kaltern und Leifers. Im Jahr 1972 wurde Delago Pfarrer in Leifers, wo er 17 Jahre lang wirkte. Von 1989 bis 2010 war er Dekan und Pfarrer in St. Ulrich und von 2006 bis 2010 zugleich Pfarrer in Pufels.Im Jahr 2010 wurde Delago von seinen Aufgaben als Dekan und Pfarrer entbunden, war aber weiterhin als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Gröden tätig. In den letzten Jahren wohnte er im Priesterseminar in Brixen. Für die Verdienste als Seelsorger und um die Kirchenmusik in St. Ulrich wurde Vitalis Delago 2014 in Innsbruck mit der Verdienstmedaille des Landes Tirols ausgezeichnet.Der Sterbegottesdienst für Hochwürden Delago findet am Donnerstag, 5. November 2020, um 14.30 Uhr in der Pfarrkirche von St. Ulrich statt. Anschließend findet die Beisetzung im kleinen Kreis im Friedhof in Pufels statt.

