Südtirols Covid-19-Todesfälle im Überblick

Insgesamt starben bisher seit Ausbruch der Epidemie in Südtirol 292 Menschen an oder mit dem neuartigen Coronavirus. 175 davon in Südtirols Krankenhäusern, 117 in den Südtiroler Seniorenwohnheimen. Hier der Überblick nach Alter, Geschlecht und Gemeinde.