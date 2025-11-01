<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/italien-fuehrt-alterskontrolle-fuer-pornoseiten-ein" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, führt Italien ab dem 12. November eine Alterskontrolle auf Webseiten ein, die für Minderjährige verboten sind. Dazu gehören unter anderem Seiten mit pornografischen Inhalten, Glücksspielangeboten oder die dem Verkauf von Alkohol und Zigaretten dienen. Die Portale haben bis zur Einführung Zeit, die Vorgaben der Kommunikationsbehörde umzusetzen.<BR \/><BR \/><BR \/>Danach drohen Strafen von bis zu 250.000 Euro, informierte die Kommunikationsbehörde AGCOM. Der entsprechende Beschluss war im Frühjahr verabschiedet worden – den Webseitenbetreibern wurden sechs Monate Anpassungszeit eingeräumt. <BR \/><BR \/>AGCOM hat auch eine erste vorläufige Liste der betroffenen Webseiten veröffentlicht – es sind 48 an der Zahl. Die Anzahl der betroffenen Betreiber ist aber um etwa 10 kleiner. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232958_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232961_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232970_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Einige der Webseiten werden nämlich vom selben Unternehmen betrieben. So betreibt auch das einzige Unternehmen der Liste mit Sitz in Italien zwei Webseiten. Mit 12 von 48 betroffenen Webseiten werden die meisten in Luxemburg betrieben, gefolgt vom Inselstaat Zypern mit neun, der Tschechischen Republik mit sieben und den Niederlanden mit fünf Webseiten, die laut AGCOM ab 12. November eine strenge Altersverifizierung einführen sollen.