Altpfarrer Anton Niederstätter gestorben

Anton Niederstätter wurde am 9. Oktober 1931 in Aldein geboren und am 7. April 1957 in Bozen/Gries zum Priester geweiht. Zwischen 1957 und 1964 wirkte er als Kooperator in Kastelruth, St. Pankraz und St. Nikolaus/Meran.Im Jahr 1964 wurde Niederstätter Pfarrer in Oberbozen, wo er bis 1975 wirkte. Anschließend wirkte er bis 1998 als Pfarrer in St. Pauls/Eppan und ab 1988 zugleich als Pfarrer in Perdonig.Im Jahr 1998 wurde Niederstätter von seinem Auftrag als Pfarrer entbunden. Seinen Lebensabend verbrachte Anton Niederstätter in Pinzon/Montan.Der Trauergottesdienst mit Bischof Ivo Muser findet am kommenden Freitag, 29. September 2023, um 14.30 Uhr in St. Pauls statt.