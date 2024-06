Altrei: Zahlreiche Drogendelikte – Großkontrolle bei Musikfestival

Erste Drogenfunde bei Autobahnausfahrt

Die Beamten hielten ein verdächtiges Fahrzeug auf und trafen ins Schwarze: Die Insassen hatten zahlreiche Drogen bei sich. - Foto: © Carabineri

21 – jähriger Brixner festgenommen

4 weiter Personen gemeldet – 1 Besucherin eingeliefert

Am Freitag gegen 15 Uhr nahmen die Großkontrollen ihren Anfang: Die Carabinieri von Neumarkt waren in Zusammenarbeiten mit den Kollegen von Meran und Bozen sowohl zivil, als auch mit Spürhunden und in Uniform im Einsatz, ihre Kontrollen erstreckten sich auf das gesamte Gebiet des Unterlandes, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Bereits am Freitag gingen den Beamten bei der Autobahnausfahrt Neumarkt 2 Übeltäter ins Netz: Ein 26-jähriger Meraner, sowie ein 23-jähriger Österreicher, beide wohnhaft im Burggrafenamt, hatten insgesamt 23 Gramm Marihuana, 6 Gramm psychoaktive Pilze und 2 vorgefertigte Joints bei sich. Die beiden Männer wurden angezeigt.Die weiteren Kontrollen verlagerten sich in Richtung Festival , wo sich die zivil gekleideten Beamten in die Menge der Festivalbesucher mischten. Dabei fiel den Carabinieri ein 19-jähriger Brixner, wohnhaft in Klausen, ins Auge: Der junge Mann hatte auf dem Festival die Droge „MDMA“ verkauft. Bei näheren Kontrollen stellten die Beamten bei dem 19-Jährigen 4 Dosen MDMA, 3 Ecstasy-Tabletten sowie 4 Gramm der Droge „Ketamin“ und 450 Euro Bargeld sicher.Daraufhin wurde auch das zu Hause der Brixners durchsucht. Dort wurden weitere 22 Gramm MDMA, 11 Gramm psychoaktive Pilze, außerdem 34 Ecstasy-Tabletten, 5 Gramm Ketamin, 29 Gramm Haschisch und eine Präzisionswaage sowie weiteres Verpackungsmaterial für den Drogenverkauf gefunden. Er wurde festgenommen. Auch bei einer 21-Jährigen aus Deutschland wurden Drogen sichergestellt: Sie war in Besitz von 7 Gramm Haschisch, sowie 6 Tabletten des Opioids „Tillidin“, 2 Gramm psychoaktiver Pilze, 3 Dosen LSD und 260 Euro Bargeld gewesen. Die junge Österreicherin wurde angezeigt.4 weitere Personen wurden den Behörden wegen Drogenkonsums gemeldet: Ein 21-Jähriger vom Ritten mit einer mäßigen Menge an Ketamin, außerdem wurde bei einem 35-Jähriger Österreicher, wohnhaft in Brixen, ein Gramm Heroin sichergestellt. Des Weiteren wurde ein 26-Jähriger aus Lana mit 2 Joints erwischt, sowie eine 21-jährige Meranerin mit einer Ecstasy-Tablette. Eine junge Festivalbesucherin aus Schlanders musste ins Krankenhaus nach Bozen eingeliefert werden. Ihr Unwohlsein ist wahrscheinlich auf den Konsum von Drogen zurückzuführen.Derzeit gilt es noch zu klären, ob Präventionsmaßnahme für die jungen Festivalbesucher, die mit Drogen erwischt worden sind, eingeleitet werden.