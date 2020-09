Altreifen ab jetzt beim Reifenhändler entsorgen

„Seit November 2011 zahlen die Bürger beim Kauf von neuen Reifen auch schon für deren Entsorgung“, erklärt Michele Bellucco, der Leiter der Umweltdienste. Dieser so genannte PFU-Beitrag ist also bereits im Kaufpreis enthalten und für die Entsorgung der Altreifen fallen keine weiteren Spesen an. Die Rechnung weist den PFU-Beitrag gesondert aus. „Es empfiehlt sich, insbesondere bei Online-Käufen die Rechnung aufzubewahren“, so Bellucco.„Die Abgabe im Recyclinghof verursacht unnötige zusätzliche Entsorgungs- und Transportkosten, die in Zukunft eingespart werden“, erklärt Bellucco. „Zugleich vereinfacht sich die Entsorgung der Altreifen für die Kunden. Diese können beim Reifenwechsel einfach kostenfrei beim Händler oder in der Werkstatt gelassen werden.“

stol