Am 1. Mai: Zug fahren, Stau vermeiden!

Die Erfahrung der letzten Jahre zeigt und die Fahrgastzahlen belegen es: der Tag der Arbeit ist ein Ausflugstag. Auch diesmal werden am 1. Mai Tausende im Lande unterwegs sein. Ein Spitzenspiel des FC Südtirol in Bozen, das Frühlingsfestival Kunstgarten Bozen und Blumenmarkt, Merano Flower Festival, Bozner Freizeitmesse und zahlreiche Veranstaltungen in allen Landesteilen lassen grüßen.Apropos Freizeitmesse: Von der Zughaltestelle Bozen Süd ist dieser Publikumsmagnet mit wenigen Schritten autofrei erreichbar, ebenso mit den Stadtbussen der Linie 10A/10B. Und wer sein Messeticket online kauft, kann dieses am betreffenden Tag auch als kostenlosen Fahrschein für Bus- und Bahnfahrten nutzen - ein ganz konkreter Beitrag zur Reduzierung des Verkehrsaufkommens und der CO2-Emissionen.Alle Fahrpläne und Infos auf der Webseite und App südtirolmobil.