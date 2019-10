Am 11. Oktober: Start der Maranatha-Abende in Sand in Taufers

Am Freitag, 11. Oktober, findet in der Pfarre Taufers von 19.00 bis 22.00 Uhr der erste von zehn Glaubensabenden für Jugendliche und junge Erwachsene der Initiative “Unser Glaube – Maranatha“ statt. „Maranatha“ gehört zu den besonderen Angeboten auch in diesem pastoralen Arbeitsjahr.





Junge Christen sind monatlich zu einem Treffen eingeladen, um einander im Glauben zu stärken, mehr über die Frohe Botschaft Jesu zu erfahren, gemeinsam zu diskutieren, beten und zu singen. Das Projekt ist vom Referat für Kinder- und Jugendseelsorge und dem Referat für Berufungspastoral der Diözese auf den Weg gebracht worden. Der nächste Maranatha-Abend findet am 15. November in St. Andrä statt.

stol