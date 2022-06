Am 12. Juni: Diözese feiert Familiensonntag

Am kommenden Sonntag, 12. Juni, wird in der Diözese zum 10. Mal der Familiensonntag begangen. „Dieser Sonntag ist eine gute Gelegenheit die Sommer- und Ferienzeit einzuläuten und vor allem – nach den Jahren der Pandemie – neu und aktiv auf Familien zuzugehen“, sagt Johanna Brunner, die Leiterin des diözesanen Amtes für Ehe und Familie.Am Familiensonntag werden in den Pfarreien oft Familiengottesdienste gefeiert, besondere Angebote für die Familien gemacht, aber auch Momente des Austausches und des Gespräches finden anlässlich des Familiensonntages statt.Darüber hinaus hat die diözesane Familienkommission Anregungen ausgearbeitet, wie Pfarreien nach den Jahren der Pandemie neu auf Familien zugehen können (10 Berührungspunkte) und eine Faltkarte für Familie mit 10 Impulsen für gute gemeinsame Momente in der Familie ausgearbeitet, die anlässlich des Familiensonntags verteilt werden.Die Sternstunden-Faltkarte ist kostenlos am Amt für Ehe und Familie im Bozner Pastoralzentrum (Telefon 0471 306 283, Email: [email protected] ) erhältlich. Alle Materialien stehen auf folgender Webseite zur Verfügung.