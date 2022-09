Am 16. und 17. September fällt der Startschuss für das kirchliche Arbeitsjahr

Mit der Pastoraltagung wird jedes Jahr im September das kirchliche Arbeitsjahr eröffnet. Heuer findet die Tagung am Freitag, 16. und Samstag, 17. September 2022 in der Brixner Cusanus-Akademie statt und geht der Frage nach, wie Kirche heute gestaltet und gelebt werden kann. Neben Fachvorträgen und Diskussionsrunden bildet das Grundsatzreferat von Bischof Ivo Muser am Samstag den Höhepunkt der Veranstaltung.