Am 26. März: Kirchensammlung für Erdbebenopfer

Caritas vor Ort im Einsatz

Raiffeisen Landesbank: IBAN: IT42F0349311600000300200018

•

Südtiroler Sparkasse: IBAN: IT17X0604511601000000110801

•

Südtiroler Volksbank: IBAN: IT12R0585611601050571000032

•

Intesa Sanpaolo: IBAN: IT18B0306911619000006000065



Nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien möchte auch die Kirche ein konkretes Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen setzen und ruft zu konkreter Hilfe auf. Die italienische Bischofskonferenz (CEI) hat deshalb entschieden, die Kirchensammlung am 5. Fastensonntag, 26. März, auf dem gesamten Staatsgebiet für die Erdbebenopfer durchzuführen. Die in der Diözese Bozen-Brixen gesammelten Gelder werden direkt der Diözesancaritas weitergeleitet.Diese steht in engem Austausch mit den Partnerorganisationen im Erdbebengebiet. „Das Beben hat die Bevölkerung sowohl in der Türkei als auch in Syrien schwer getroffen. Dabei sind die Menschen dort vom jahrelangen Krieg in Syrien ohnehin schon schwer gezeichnet. Die meisten sind Binnenflüchtlinge, die nun auch noch ihre baufälligen Unterkünfte verloren haben; oder sie leben in entlegenen und schwer erreichbaren Gebieten. Nach dem verheerenden Beben sind sie jetzt noch mehr auf Hilfe angewiesen“, berichtet Sandra D’Onofrio von der Caritas Katastrophenhilfe.Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des internationalen Caritas-Netzwerkes waren sofort nach dem Beben in der Türkei und in Syrien im Einsatz. Einige von ihnen haben unter den Trümmern selbst Familienmitglieder und Freunde verloren. „In extrem schwierigen Situationen zu arbeiten, sind sie leider schon gewohnt. Schließlich stehen sie der vom Krieg ausgezehrten Bevölkerung in den Grenzgebieten zwischen Syrien und der Türkei schon seit vielen Jahren bei“, so D’Onofrio.Wer die Nothilfe für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei direkt unterstützen möchte, kann dies am Sonntag bei der Kirchensammlung tun oder seine Spende unter dem Kennwort „Erdbeben Türkei-Syrien“ auch direkt auf eines der folgenden Spendenkonten der Caritas der Diözese Bozen-Brixen überweisen: