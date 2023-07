Am Bahnhof Bozen werden die Bahnsteige erhöht

Machten sich kürzlich ein Bild der Bahnsteige am Bahnhof Bozen: (v.l.) RFI-Direktor Gianpiero Strisciuglio, Landeshauptmann Arno Kompatscher und Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. - Foto: © LPA/Fabio Brucculeri

In den kommenden Monaten werden die Bahnsteige am Bahnhof Bozen angehoben, um einen barrierefreien Einstieg zu den Zügen garantieren zu können. In der Nacht auf Dienstag starteten die Arbeiten an den Gleisen 5 und 6.Die Arbeiten erfolgen schrittweise, um den Zugverkehr nicht zu beeinträchtigen. Begonnen wurde im nördlichen Abschnitt des Bahnsteiges 5 und 6. Bis im November dieses Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen werden.In den vergangenen Jahren waren bereits die gesamten Bahnsteige entlang der Linien Bozen-Meran, Meran-Mals, der Pustertalerlinie und ein Großteil der Bahnsteige entlang der Brennerachse barrierefrei gestaltet worden. Nun folgen auch die Arbeiten am Bahnhof Bozen.Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider hebt hervor, es sei „essenziell für die öffentliche Mobilität einen barrierefreien Zugang zu den Verkehrsmitteln gewährleisten zu können“. Er freue sich daher, „dass diese Barrierefreiheit nun endlich auch am Bahnhof Bozen umgesetzt wird. In enger Zusammenarbeit mit dem Schienennetzbetreiber RFI gelungen, dem Landesdenkmalamt und allen weiteren beteiligten Parteien ist es uns gelungen, die Voraussetzungen zu schaffen, um diese wichtigen Arbeiten in Angriff zu nehmen.“ Wichtig sei vor allem gewesen, dass die Arbeiten in Phasen abgeschlossen werden können: „Somit wird der Zugverkehr am Bahnhof Bozen während der Arbeiten nicht eingeschränkt“, sagt Landesrat Alfreider.