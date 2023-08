Am Bozner Dom: Mysteriöser Knochenfund im Kanal

Mitarbeiter der Bozner Umweltdienste Seab waren am Nachmittag zum Dom bestellt worden: Sie sollten Reinigungsarbeiten an den 3 Kanaldeckeln vor dem Gotteshaus vornehmen.Einer von ihnen war offenbar völlig mit Schlamm verstopft. Als die Arbeiter diesen mit Hilfe einer Maschine lösten, stießen sie auf die Knochenfragmente.Sofort alarmierten sie die Behörden: Beamte der Stadtpolizei sperrten den Fundort ab. Auch Vizebürgermeister Luis Walcher war vor Ort.Die Knochen werden nun an das Amt für Archäologie übergeben: Wie alt sie sind, lässt sich derzeit nicht mit Sicherheit abschätzen. Dazu bedarf es genauerer Untersuchungen.Um die Bozner Stadtpfarrkirche erstreckte sich ursprünglich der alte Friedhof. Erstmals ist er für das späte 11. Jahrhundert bezeugt. 1547 wurde er ausgebaut, 1789 durch Kaiser Josef II. geschlossen, jedoch bis 1826 weiterverwendet. Ob die Knochen vom alten Friedhof stammen, werden die weiteren Erhebungen zeigen.