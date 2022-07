Am Dienstag gehen die Temperaturen zurück

In ganz Südtirol scheint überwiegend die Sonne. Nur in den Dolomiten steigt die Schauerneigung am Nachmittag leicht an, so der Landeswetterdienst. Auch der morgige Montag beginnt sehr sonnig. Am Nachmittag entwickeln sich aber Quellwolken und die Gewitterneigung nimmt am Abend zu. Die Höchstwerte bleiben hoch.„Am Dienstag gibt es eine Mischung aus Sonne, Wolken und Gewitter und die Temperaturen gehen zurück“, so der Landeswetterdienst.Am Mittwoch und am Donnerstag scheint oft die Sonne. Nur am Nachmittag ist mit einzelnen Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen entsprechen der Jahreszeit. Die Höchstwerte erreichen zwischen 24 und 33 Grad.