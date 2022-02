Am Dienstag wird es wieder weiß

In der ersten Tageshälfte grüßt nach dem Verschwinden einiger Hochnebelfelder großteils noch die Sonne. Im Laufe des Nachmittag nehmen die Wolken dann von Süden her zu, bevor in der Nacht die ersten Niederschläge einsetzen. Diese breiten sich in der Folge großräumig aus. Die Schneefallgrenze liegt Prognosen des Landeswetterdienstes zufolge zwischen 400 und 900 Metern.Am Dienstagnachmittag wird es dank des Nordföhns zunehmend trockener, während sich am Mittwoch und Donnerstag auch die Sonne wieder zeigt. Nur im Norden des Landes sind noch einige Schneeflocken möglich.Am Freitag gibt es mehr Sonnenstrahlen bei milderer Luft.Die Temperaturen schwanken zwischen frostigen -9 und +13 Grad.

