Am Fennberg brennt es wieder

Es handelt sich um denselben Einsatzort, der die Feuerwehren schon seit Sonntag intensiv beschäftigt Wie befürchtet hat der Wind verbliebene Glutnester entfacht, informiert Bezirksfeuerwehrinspektor Stephan Ritsch.Die Freiwillige Feuerwehr von Margreid wurde gegen 17.15 Uhr alarmiert. Auch ein Löschhubschrauber steht wieder im Einsatz. Zudem liefert die Berufsfeuerwehr von Bozen Schaummittel sowie die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt Spezialgeräte für Waldbrände.„Aktuell finden ununterbrochen Löschflüge statt und ein Feuerwehrteam ist zu Fuß im Gelände unterwegs um den Brand zu bekämpfen. Ein Ende der Löscharbeiten ist derzeit noch nicht in Sicht“, so der Bezirksfeuerwehrinspektor am frühen Mittwochabend.Dieses Video von Montag zeigt, wie die Feuerwehren gegen die Flammen am Fennberg kämpften.

