Am Freitag Hitzewarnstufe Rot für zahlreiche Gemeinden

Obwohl die Rekordtemperaturen schon jetzt vielen Menschen hierzulande schwer zu schaffen machen, kennt die Quecksilbersäule kein Erbarmen und steigt weiter an. So weit, dass nun auch das Landeswarnzentrum reagiert.In 14 Gemeinden hat der Zivilschutz für den kommenden Freitag nämlich die höchste Hitzewarnstufe Rot ausgerufen. Konkret bedeutet dies, dass eine „hohes Gefährdungspotential“ aufgrund der Hitze besteht.Betroffen sind neben der Landeshauptstadt Bozen die Gemeinden Terlan, Nals , Andrian, Leifers, Branzoll, Pfatten, Auer, Neumarkt, Tramin, Kurtatsch, Kurtinig, Margreid und Salurn.Hier gilt in besonderer Weise: Viel trinken, leichte Nahrung zu sich nehmen, tagsüber möglichst kühle Räume aufsuchen und körperliche Aktivitäten im Freien nach Möglichkeit am Morgen oder Abend ausüben.