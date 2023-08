Am Freitag: Schlanders nimmt Abschied von Celine Frei Matzohl

Alle Veranstaltungen in Schlanders abgesagt

Foto: © Vinschger Schützen

Der Tod von Celine Frei Matzohl hat in Schlanders und weit darüber hinaus für tiefe Trauer und Erschütterung gesorgt: An ihrem 21. Geburtstag wurde sie tot aufgefunden – erstochen, wie das Autospieergebnis inzwischen bestätigt hat. Ihr dringend tatverdächtiger Ex-Freund Omer Cim (28) sitzt im Bozner Gefängnis in Untersuchungshaft. Am morgigen Freitag wird Celine Frei Matzohl in ihrem Heimatort zu Grabe getragen. Der Begräbnisgottesdienst findet um 14 Uhr in der Pfarrkirche von Schlanders statt. Der Seelenrosenkranz wird ebenfalls in der Pfarrkirche von Schlanders am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr gebetet.Die brutale Gewalttat hat im ganzen Land für eine Welle der Bestürzung und Solidaritätsbekundungen gesorgt. So trugen am Hochunserfrauentag die Fahnen in Schlanders im Gedenken an Celine Frei Matzohl Trauerflor.Auch die Gemeinde Schlanders bekundete in den sozialen Medien ihr Mitgefühl und hat für den morgigen Freitag alle Veranstaltungen abgesagt.„Die gesamte Gemeindeverwaltung von Schlanders teilt die tiefe Trauer der Familie und Freunde von Celine. Es ist eine Zeit großer Traurigkeit, großer Wut und Solidarität, jedoch keine Zeit für Streitigkeiten. Es ist sinnlos, Schuldige auch in den Institutionen zu suchen: die Gemeinden, die Ordnungskräfte und die Gerichte wenden die Gesetze an. Wenn diese falsch oder unwirksam sind, liegt die Verantwortung woanders.Wir stehen im Schmerz zusammen und sind der Familie nahe“, betont Gemeindereferentin Dunja Tassiello.