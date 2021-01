Am Freitag und Samstag Massentest in Toblach

Diesmal sind es die Bürger über 5 Jahre der Gemeinde Toblach, die aufgerufen sind, sich mittels Antigen-Schnelltest auf Sars-CoV-2 testen zu lassen. Der Test ist kostenlos, die Teilnahme freiwillig.„Die Hotspot-Tests sind ein zentraler Teil des Südtirol Monitorings und wurden bereits in verschiedenen Gemeinden durchgeführt. Überall dort wo die Infektionszahlen plötzlich ansteigen, testen wir sofort die gesamte Bevölkerung, denn so können die asymptomatisch Infizierten identifiziert und isoliert werden“ erklärt der Projektleiter Patrick Franzoni.Walter Amhof, Direktor des Gesundheitsbezirkes Bruneck, ruft die Bevölkerung der Gemeinde Toblach auf, sich zahlreich an der Testaktion zu beteiligen, um die Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern.Weitere Informationen sind auf der Internetseite der Gemeinde Toblach zu finden.

stol