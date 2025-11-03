Der Streikaufruf richtet sich auch an die in Südtirol tätigen Ärzte und Ärztinnen für Allgemeinmedizin. Die am Streik teilnehmenden Ärzte müssen nur die grundlegenden Dienste garantieren. Das heißt, dass dringende Hausbesuche nur nach telefonischer Konsultation mit dem Arzt gewährleistet werden.<h3>\r\nIn dringenden Fällen an nicht streikende Ärzte<\/h3>Patienten können sich für dringende Angelegenheiten auch an die nicht streikenden Ärzte derselben vernetzten Gruppenmedizin (VGM) wenden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/de\/vernetzte-gruppenmedizin-vgm" target="_blank" class="external-link-new-window" title=""> Mehr dazu lesen Sie hier.<\/a>