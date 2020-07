Am Nachmittag teils starke Gewitter

Heute Nachmittag und am Abend muss man mit einigen Gewittern rechnen, die vereinzelt kräftig ausfallen können - mit... Pubblicato da Feuerwehren in Südtirol su Mercoledì 1 luglio 2020

Während es am Vormittag noch recht sonnig ist, werden die Quellwolken im Laufe des Tages immer größer. In der Folge muss man mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern rechnen. Die Höchstwerte erreichen 22 Grad bis 30 Grad.Die Feuerwehren veröffentlichten am Mittwochvormittag einen Wetterhinweis.Auch am Donnerstag verbleibt Südtirol im Einflussbereich feucht-labiler Luftmassen und dementsprechend unbeständig gestaltet sich das Wettergeschehen.Am Donnerstagvormittag gibt es neben Hochnebelfeldern teils sonniges Wetter. Am Nachmittag und Abend entstehen wieder große Quellwolken mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern. Die Temperaturen erreichen schwül-warme 23 Grad bis 30 Grad.

stol