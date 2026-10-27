Sie bezahlten Summen von bis zu 12.000 Euro in der Hoffnung auf eine Arbeit in Italien. Doch einmal im Trentino angekommen, landeten die Betroffenen laut den Ermittlern in einem System aus Ausbeutung auf landwirtschaftlichen Betrieben, in Restaurants und in völlig überbelegten Unterkünften.<BR \/><BR \/>Auf Anordnung des Untersuchungsrichters wurden bei einem ausländischen Gastronomie-Unternehmer präventiv 384.551 Euro beschlagnahmt.<h3>\r\nDas System hinter der Ausbeutung<\/h3>Die Ermittlungen, die von den Finanzern von Cles durchgeführt und von der Staatsanwaltschaft Trient koordiniert wurden, rekonstruierten ein mutmaßliches Schlepper- und Ausbeutungsnetzwerk im Zeitraum von 2020 bis 2025. Der beschuldigte Unternehmer soll von seinen Landsleuten Beträge zwischen 10.000 und 12.000 Euro verlangt haben, um ihnen über das staatliche Einreisekontingent den Zugang nach Italien zu ermöglichen. Für die spätere Umwandlung der saisonalen Verträge in unbefristete Arbeitsverhältnisse soll er nochmals 4.000 bis 6.000 Euro gefordert haben.<h3>\r\nÜber 8.500 Chatprotokolle ausgewertet<\/h3>Der Durchbruch gelang den Ermittlern durch die detaillierte Analyse von über 8.500 Chatnachrichten auf dem Mobiltelefon des Verdächtigen. Zusammen mit den Geschäftsunterlagen der landwirtschaftlichen Betriebe und den Aussagen der Opfer konnte das Schicksal von mehr als 100 ausländischen Erntehelfern und Arbeitern rekonstruiert werden.<BR \/><BR \/>Laut Finanzwache mussten die Betroffenen deutlich mehr Stunden arbeiten als offiziell angegeben, oft komplett ohne Vertrag und zu Löhnen weit unter dem Tarifniveau. Viele von ihnen wurden zudem gegen Bezahlung in völlig überfüllten und baufälligen Immobilien untergebracht, die dem Unternehmer zugeschrieben werden.<h3>\r\nSchwere Vorwürfe gegen den Unternehmer<\/h3>Dem Mann werden illegale Arbeitsvermittlung, Ausbeutung von Arbeitskräften, Erpressung und Geldwäsche vorgeworfen. Ein Teil der illegalen Einnahmen soll direkt wieder in Immobilien, Fahrzeuge und Gastronomiebetriebe reinvestiert worden sein – teils über Strohmänner oder Familienmitglieder.