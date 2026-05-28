Die Sperre gilt von 11 bis 19 Uhr, für Lkw bereits ab 9 Uhr. Behörden in Tirol und Südtirol warnen vor massivem Verkehrschaos und empfehlen, unnötige Fahrten über den Brenner an diesem Tag zu vermeiden. <BR \/><BR \/>Auch Bürgermeister Claudio Corrarati warnt, dass es in Bozen Aufgrund der Sperre des Brennerpasses auf den wichtigsten Straßen ebenfalls zu Verkehrsbehinderungen kommen könne. Auf Südtiroler Seite gilt ein Fahrverbot auf der Brennerautobahn A22 in nördlicher Richtung ab Sterzing, und zwar von 10.30 bis 20.00 Uhr. <BR \/><BR \/>„Diese Maßnahmen könnten auch Auswirkungen auf den Verkehr in Bozen haben. Es könnte sein, dass Fahrzeuglenker in Bozen von der Autobahn abfahren und auf der Staatsstraße weiter Richtung Norden fahren. Dadurch kann es zu Verkehrsbehinderungen und Staus im Stadtgebiet kommen“, betont die Stadtgemeinde Bozen. <BR \/><BR \/>Corrarati ruft die Bevölkerung deshalb auf, die Verkehrssituation am Samstag zu beobachten, nach Möglichkeit auf nicht unbedingt notwendige Fahrten mit dem eigenen Fahrzeug zu verzichten und stattdessen das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.