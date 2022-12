Am Samstag: Erhebliche Lawinengefahr in Südtirol

„Die Lawinen sind meist klein. An Triebschneehängen sind mittlere Lawinen möglich“, heißt es im Bericht. Die Gefahrenstellen liegen an allen Expositionen oberhalb von rund 2500 Meter sowie an steilen Schattenhängen oberhalb von rund 2000 Meter.Vorsicht sei besonders in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten sowie in Kammlagen aller Expositionen geboten. „Wummgeräusche und Risse beim Betreten der Schneedecke sowie frische Lawinen sind Alarmzeichen und weisen auf die Gefahr hin. Die Gefahrenstellen sind gegenwärtig auch unmittelbar neben den Pisten ausgeprägt vorhanden.“Die Altschneedecke sei verbreitet instabil. „Stabilitätstests und Beobachtungen im Gelände bestätigen den ungünstigen Schneedeckenaufbau“, schreiben die Experten in ihrem Bericht. Mit Neuschnee und Wind nehmen Anzahl und Größe der Gefahrenstellen zu.