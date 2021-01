Am Tag des Verschwindens der Eheleute: Was tat Benno Neumair am Fischerteich?

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Was er dort tat, warum er dorthin fuhr und wie lange er sich dort aufhielt, ist derzeit noch unklar. Fakt ist, er war mit seinem Auto gegen 21 Uhr in Richtung Süden unterwegs und sei dabei am Fischerteich stehen geblieben – so bestätigt es auch Benno Neumairs Anwalt Flavio Moccia.Benno Neumair befindet sich auf freiem Fuß, es gilt die Unschuldsvermutung. Die Suche nach den Leichen des Ehepaars geht fieberhaft weiter.Außerdem wurde bekannt, dass die Brücke, an der Blutspuren sichergestellt wurden und laut Hypothese der Ermittler die Leichen in die Etsch geworfen worden sein sollen, jene beim Safety Parc und nicht die Pfattner Brücke ist.Ob die dort gefundenen Blutspuren tatsächlich von Peter Neumair stammen, wird man erst in rund 2 Wochen wissen. Bis dahin sollte die Expertise des RIS-Labors vorliegen.Zudem soll eine Jacke, die im Zuge der Suche gefunden wurde, als jene,identifiziert worden sein, die Peter Neumair am 4. Jänner getragen haben soll.Bei der am Mittwoch erfolgten Spurensuche der 2 beschlagnahmten Wohnungen in der Runkelsteiner Straße in Bozen und jene am Ritten im Alten Mühlweg in Oberbozen wurden Zentimeter für Zentimeter abgesucht. Mit Luminol (bringt Blut im Dunkeln zum Leuchten), aber auch Combur (Schnelltest, ursprünglich zum Nachweis von Blut in Urin benutzt) wurden die Wohnungen durchsucht.Wie auch schon am Dienstag haben die Experten der Sondereinheit RIS aus Parma dort Spuren gesichert, diese werden im Labor ausgewertet. Wie berichtet , wurde der Fall am Mittwochabend erneut auch bei der Sendung „Chi l'ha visto“ beleuchtet.Dort kam auch die Frau zu Wort, bei der der Sohn des Ehepaars in der Nacht, in der seine Eltern verschwanden, übernachtet haben soll. Was sie zu dem Fall sagt, lesen Sie hier.

stol/dol