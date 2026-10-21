Nach jahrelangen Diskussionen beschloss der Stadtrat im Jänner 2024, auf Vorschlag des damaligen Gemeinderates Hannes Unterhofer, einen Teil der ehemaligen Tankstelle am Verdiplatz in eine Rettungsstelle umzuwandeln. Nach fünf Monaten Umbauzeit zogen das Weiße und Rote Kreuz – sie wechseln sich bei der Besetzung der Stelle monatlich ab – im Oktober desselben Jahres in das unter Denkmalschutz stehende Gebäude ein.<BR \/><BR \/>„Das Hauptziel war von Anfang an, dass die Rettung schneller im Zentrum der Stadt ist“, betont Ivo Bonamico, Direktor des Weißen Kreuzes, im Gespräch mit „S+“. „Seit der Eröffnung der Stelle im Oktober 2024 gab es durchschnittlich fünf Einsätze pro Tag, die von den Freiwilligen am Verdiplatz angesteuert wurden“, erklärt Bonamico.<h3>\r\nKünftig auch Dienst am Wochenende denkbar<\/h3>Im Vergleich zur Einsatzzentrale am Bozner Krankenhaus sei man ab dem Verdiplatz bis zu sechs Minuten schneller am Einsatzort. Abgedeckt werden die Bereiche im Zentrum, in Rentsch sowie am Bozner Boden. Der heurige Juni war besonders anspruchsvoll: Die 110 verzeichneten Einsätze waren laut Bonamico aber eine Ausnahme.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375659_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Derzeit sind die Freiwilligen beider Rettungsorganisationen von Montag bis Freitag zwischen 7 und 19 Uhr am Verdiplatz im Dienst. „Wir könnten uns durchaus vorstellen, künftig auch am Wochenende dort im Bereitschaftsdienst zu sein. Das muss aber zunächst mit dem Roten Kreuz abgeklärt werden“, unterstreicht der Direktor des Weißen Kreuzes.<h3>\r\nSicherheitsproblem bei Rettungsstelle gelöst<\/h3>Francesca Zucali, Präsidentin des Landeskomitees des Roten Kreuzes, ist ebenfalls sehr zufrieden mit der Rettungsstelle im Zentrum. „Wenn man sich die derzeitige Verkehrssituation in Bozen ansieht, wäre es mittlerweile kaum noch vorstellbar, auf die Rettungsstelle am Verdiplatz zu verzichten, insbesondere unter der Woche“, bringt es Zucali auf den Punkt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1375662_image" \/><\/div>\r\nWährend die Rettung seit Oktober 2024 damit besonders im Zentrum und dem Norden der Stadt schneller vor Ort ist, wurden die Freiwilligen in den ersten Monaten mit mehreren unliebsamen Problemen konfrontiert. An der Hinterseite der Rettungsstelle fanden die Sanitäter fast täglich gebrauchte Spritzen, Fäkalien oder Rückstände von Urin. Außerdem hielten sich stets Personen hinter der Rettungsstelle auf und übernachteten auch dort. Diese Probleme lösten Sicherheitsbedenken bei den Freiwilligen aus.<BR \/><BR \/>„Wir haben uns gemeinsam mit dem Weißen Kreuz mehrfach an die zuständigen Institutionen gewendet. Seit diesem Sommer haben wir keine Probleme mehr mit Verschmutzungen hinter dem Gebäude. Dafür sind wir den zuständigen Stellen sehr dankbar“, zeigt sich Zucali erleichtert.