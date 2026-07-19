<BR \/><BR \/><BR \/>Die beiden hatten versehentlich einen falschen Steig eingeschlagen und fanden sich in steilem, unwegsamem Gelände wieder. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hatten, wurden sie geortet und angewiesen, ihren Standort nicht mehr zu verlassen. Rund zwei Stunden später erreichten drei Bergretter das Paar und begleiteten es sicher ins Tal.<BR \/><BR \/>Das unverletzte Paar bedankte sich anschließend bei den freiwilligen Einsatzkräften für deren professionelle Hilfe und einfühlsame Betreuung.<BR \/><BR \/>Die Bergretter weisen darauf hin, dass sich verirrte Wanderer nach Möglichkeit nicht weiterbewegen sollten. Wer den zuvor mitgeteilten Standort verlässt, erschwert die Suche erheblich und setzt sich in unübersichtlichem Gelände zusätzlichen Gefahren aus.<BR \/><BR \/>Für die AVS-Bergrettung Welschnofen war es einer von insgesamt 30 Einsätzen seit Jahresbeginn. Allein im vergangenen Monat rückten die Mitglieder zu 15 Einsätzen aus.