Am Wochenende: Der Quästor macht weiter Ernst

Am Montagmorgen: Kontrollen an den Schulen

Über 35 Frauen und Männer von Staatspolizei, Eisenbahnpolizei und Stadtpolizei waren am Wochenende im Einsatz, um Eigentumsdelikten, Drogenhandel und Kriminalität mit ihren Kontrollen vorzubeugen.Insbesondere wurde die Südtiroler Straße in Bozen , die Kapuzinergasse, die Perathoner- und Garibaldistraße, die St.-Johnann-Gasse und das Gebiet um den Bahnhof kontrolliert. Auch in der Altstadt waren Beamte im Einsatz.Außerdem wurden Kontrollen in den Einkaufszentren Centrum und Twenty durchgeführt und einige verlassene Gebäude am Oswaldweg und im Küepachweg überprüft, die bereits in den letzten Tagen Schauplatz ähnlicher Einsätze gewesen waren. Auch der Bereich um den Laurin-Parkplatz, Stellen entlang von Talfer und Eisack, die von en Bürgern als Treffpunkte für Obdachlose gemeldet worden waren und als Bezugspunkt für illegale Aktivitäten bekannt sind: Bei 2 Personen wurde festgestellt, dass sie sich ohne guten Grund in Bozen aufhielten, woraufhin der Quästor ihnen ein Aufenthaltsverbot für die nächsten 3 Jahre erteilte.Am heutigen Montagmorgen wurde in der Umgebung einiger Schulen in der Gemeinde Bozen ein Überwachungs- und Präventionsdienst eingerichtet, auch aufgrund von Meldungen von Eltern. „Diese Überwachungsmaßnahmen sollen verhindern, dass sich böswillige Personen vor den Schulen Kindern nähern, sie in illegale Situationen locken oder ihnen den Kauf von Drogen anbieten. Im Rahmen dieser spezifischen polizeilichen Aktivitäten wurden keine besonders kritischen Situationen festgestellt“, teilt die Quästur mit.Nach einem anonymen Hinweis, der über die offizielle App der Staatspolizei Youpol eingegangen war, wurde in der Giulinistraße eine Person aufgegriffen, von der die Polizei wusste, dass sie mit Drogen handelt. Bei dem Einsatz wurden 41 Gramm Haschisch und 2 Gramm Kokain beschlagnahmt.