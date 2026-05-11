Das Event rund um Urban Sports, Musik und Skate-Kultur wird von SK8PROJECT organisiert. Vorgestellt wurde die Initiative am Montag im Rathaus vom Bozner Jugendstadtrat Bozen Claudio Della Ratta.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Veranstaltung mit lokalen und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, einer Graffiti-Session und einem Tischtennisturnier, richtet sich an Menschen jeden Alters und Geschlechts und umfasst Wettbewerbe in den Bereichen Skateboarding, BMX, Scooter sowie weitere Aktivitäten „ohne Board“. Die Teilnehmer werden sich in verschiedenen Challenges messen, während der amtierende Champion Luc Grande versuchen wird, seinen Titel zu verteidigen.<BR \/><BR \/><BR \/>Das Programm beginnt am Samstag, 16. Mai, um 14 Uhr mit STEBO COMET und den Challenges „Longest Highest Ollie“ und „Plank“. Im Laufe des Nachmittags folgen weitere Contests, Challenges und sportliche Performances bis hin zur offiziellen Preisverleihung am Abend. Anschließend sorgen Gorilla Pulp, Tetsuo und das Closing-Set von Ritmo Cattivo bis 1.00 Uhr nachts für Live-Musik und Festivalstimmung.<BR \/><BR \/><BR \/>Der Sonntag, 17. Mai, startet mit Aktivitäten rund um Wohlbefinden, Kunst und Musik, darunter Yoga-Sessions, von Murarte kuratierte Graffiti-Aktionen sowie das von Jolla organisierte Tischtennisturnier. Am Nachmittag stehen erneut die Skate-Wettbewerbe mit den Best-Trick-Sessions und den finalen Preisverleihungen im Mittelpunkt. Den Abschluss des Wochenendes bildet das finale Set von DJ YoungSarr.<BR \/><BR \/><BR \/>Musikalisch steht der Samstag ganz im Zeichen energiegeladener Punk-, Elektro- und Experimental-Sounds, während der Sonntag Dub-, Afrolatin-, Tropical- und psychedelische Klänge in den Vordergrund rückt.