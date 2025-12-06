Auf der Brennerautobahn kam es bereits am Morgen zu stockendem Verkehr und Staus in nördlicher Richtung zwischen dem Anschluss an die A4 bei Verona und Trient Süd.<BR \/><BR \/>Aktuell herrscht starker Verkehr auf der Brennerautobahn in Richtung Norden zwischen Nogarole Rocca und Neumarkt wegen Überlastung. Ebenso in Richtung Norden zwischen Freienfeld und Sterzing sowie zwischen Brixen und dem Brenner kommt es zu Staus wegen Überlastung.<BR \/><BR \/>„In Bozen sind wir an diesem Wochenende fast ausgebucht“, berichtet Roberta Agosti, Direktorin des Tourismusverbands, gegenüber der Nachrichtenagentur ANSA. „Aus organisatorischer Sicht läuft alles reibungslos“, fügt sie hinzu.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Freitag seien rund 40 Reisebusse angekommen, „eine beachtliche Zahl für einen Freitag“, meint Agosti. „Viele kommen inzwischen bequem mit dem Zug, auch wenn man sagen muss, dass das Auto weiterhin das bevorzugte Verkehrsmittel der Besucher bleibt.“