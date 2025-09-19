Bereits am heutigen <b>Freitag<\/b> zeigt sich der Himmel wolkenlos. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 24 und 29 Grad.<h3>\r\nSonne satt am Wochenende<\/h3>Das kräftige Hochdruckgebiet bleibt auch am Wochenende wetterbestimmend. Am morgigen <b>Samstag<\/b> scheint durchgehend die Sonne, der Himmel bleibt weitgehend wolkenlos. Nach einem frischen Morgen steigen die Werte in den Tälern auf 25 bis 28 Grad. <BR \/><BR \/>Auch am <b>Sonntag<\/b> dominiert Hochdruckeinfluss: viel Sonnenschein, kaum Wolken und nochmals angenehme Temperaturen bis zu 27 Grad sorgen für ideales Ausflugs- und Freizeitwetter.<h3>\r\nWetterumschwung zu Wochenbeginn<\/h3>Mit Beginn der neuen Woche ändert sich die Lage: Am <b>Montag<\/b> ziehen von Westen her Wolken auf, im Tagesverlauf setzt Regen ein. <BR \/><BR \/>Der <b>Dienstag<\/b> verläuft wechselhaft mit einem Mix aus Sonne, Wolken und Regenschauern.<BR \/><BR \/>Auch am <b>Mittwoch<\/b> überwiegen viele Wolken, zwischendurch gibt es sonnige Abschnitte, lokal sind Schauer möglich. <BR \/><BR \/>Die <b>Temperaturen gehen deutlich zurück<\/b> und erreichen nur noch bis zu 21 Grad.<BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/wetter" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zum Wetter in Südtirol finden Sie wie gewohnt auf der STOL-Wetterseite.<\/a><\/b>