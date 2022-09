In den kommenden Tagen wechselhaft: Erst am Wochenende wird es freundlicher

„Heute viele Wolken, morgen viele Wolken und am Freitag viele Wolken“, fasst Peterlin das Wetter der nächsten Tage zusammen. Außerdem sei auch jeden Tag mit Regenschauern zu rechnen. Vor allem am Freitag. „Ab 2000 Meter Höhe ist auch mit Schnee zu rechnen“, sagt Peterlin. Der Schnee werde in der Höhe aber bis zum Winter wieder schmelzen, da es nächste Woche wärmer werde.Sommerlich werde es aber nicht mehr. „Es schaut nach einer Wetterbesserung am Wochenende aus. Noch besser wird das Wetter ab nächster Woche. Auch die Temperaturen steigen. Im Raum Bozen ist dann mit Temperaturen von knapp über 20 Grad zu rechnen“, sagt Peterlin. „Nicht sommerlich, aber ,Altweibersommer‘. Zumindest zu Beginn der Woche: Was danach kommt, weiß man noch nicht genau.“