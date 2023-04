Wie die Polizei berichtete, verlor der Alpinist unterhalb des Gipfels auf einer Seehöhe von 3450 Metern in einer Rinne das Gleichgewicht und stürzte nach vorne ab.Er überschlug sich mehrmals in dem felsdurchsetzten Gelände, bis er schließlich bei einem Skidepot liegen blieb.Ein weiterer Wintersportler setzte den Notruf ab. Der 30-Jährige wurde noch an Ort und Stelle notärztlich versorgt. Anschließend wurde er mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.