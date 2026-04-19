Das Konzept ist so einfach wie spektakulär: Gesucht werden Amateurfußballer, die sich mit etwas Glück direkt mit den Profis des deutschen Rekordmeisters messen dürfen. Die Gewinner erleben einen unvergesslichen Tag in München – inklusive exklusiver Einblicke hinter die Kulissen und persönlicher Begegnungen mit Spielern des FC Bayern.<BR \/>Das Erlebnis geht weit über ein gewöhnliches Fußballspiel hinaus.<BR \/><BR \/> Die Teilnehmer werden zum Spiel gebracht, genießen Verpflegung und verbringen den Tag in besonderer Atmosphäre – bis hin zum Meet & Greet mit den Bayern-Stars. Insgesamt werden fünf Teilnehmer aus Südtirol bzw. Italien zum Casting nach Deutschland geladen, wo die effektiven Spieler ausgewählt werden. <h3>Originelles Video gefragt<\/h3>Um teilzunehmen, ist Kreativität gefragt: Bewerben kann man sich mit einem originellen Video, in dem auch ein Produkt von Paulaner eingebunden ist – etwa das alkoholfreie Paulaner 0,0. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, egal ob Kabinenansprache, Trickshot oder humorvolle Fußballszene, wichtig ist, dass man auch erkennen kann, ob jemand fußballerisches Können besitzt.<BR \/><BR \/>Die Aktion hat in Südtirol bereits Tradition: In den vergangenen Ausgaben konnten sich immer wieder lokale Amateurkicker fürs Spiel qualifizieren und gegen die Bayern-Stars antreten. Die restlichen Spieler des Amateurteams werden international ausgesucht - von Asien bis Amerika.<BR \/><BR \/>Mit „Match of your Life“ verbindet Paulaner erneut Fußballleidenschaft, Gemeinschaft und Emotionen zu einem einmaligen Erlebnis. Wer also schon immer davon geträumt hat, selbst auf dem Platz den Größen des internationalen Fußballs gegenüberzustehen, sollte jetzt seine Chance nutzen – und mit einem kreativen Video den ersten Schritt Richtung München machen. <a href="https:\/\/www.paulaner-matchofyourlife.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Informationen über die Anmeldung und das detaillierte Reglement finden Sie hier. <\/a>