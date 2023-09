Amateurfußballer muss 40.000 Euro zahlen

Auch Versicherung in die Pflicht genommen

39.134,44 Euro – so viel sollte der Spieler des ASC Lajen einem Spieler des C.F. Sterzing Freizeit, vertreten durch die Rechtsanwälte Paolo Corti und Christian Dorigatti, Schadenersatz zahlen.Aufgrund zweier Zeugenaussagen war Zivilrichter David Cognolato im erstinstanzlichen Verfahren in seinem Urteil zum Schluss gekommen, dass der Kicker aus Lajen seinen Gegenspieler im Zuge eines Eckstoßes vorsätzlich verletzt habe.Der Lajener Kicker hatte im Zuge des Zivilverfahrens im Falle einer Schadenersatzleistung die Familien-Haftpflichtversicherung ins Feld geführt.Der Verurteilte hatte gegen das Urteil Berufung eingelegt. Der Richtersenat am Bozner Oberlandesgericht kam allerdings zum selben Schluss wie der Richter in erster Instanz. Auch sie verurteilten den Kicker zur Zahlung des Schadenersatzes – und nahm gleichzeitig auch die Versicherungsgesellschaft in die Pflicht. Sie wurde laut Urteil dazu verurteilt, den Amateurfußballer schadlos zu halten.Damit muss die Versicherungsgesellschaft nicht nur dem Opfer Schadenersatz zahlen, sondern auch Gerichts- und Anwaltskosten aus erster und zweiter Instanz übernehmen – zusammen über 69.500 Euro.