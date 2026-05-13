Mit der Eröffnung des Ambulatoriums für kleine Dringlichkeiten wird das wohnortnahe Gesundheitsangebot auch in Bozen weiter ausgebaut. <BR \/><BR \/>Dabei verläuft der Übergang nahtlos: Das Ambulatorium für Grundversorgung in der Notaufnahme im Krankenhaus Bozen wird am 14. Mai 2026 zum letzten Mal seine Dienste anbieten, am Tag darauf ist dann das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten am W.-A.-Loew-Cadonna-Platz bereits geöffnet. <BR \/><BR \/>Dort wird dann ein Großteil der Diagnostik zur Verfügung stehen, wie sie auch in der Notaufnahme in Bozen genutzt wird. Bis auf Weiteres aktiv bleibt in Bozen der Dienst für Betreuungskontinuität (vormals ärztlicher Bereitschaftsdienst) – voraussichtlich bis Mitte Sommer 2026. <BR \/><BR \/>Grundsätzlich werden in den Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten dringende, jedoch nicht schwerwiegende gesundheitliche Probleme behandelt, für die eine rasche Abklärung zwar notwendig ist, die jedoch keinen Besuch der Notaufnahme erfordern. Dieses neue Angebot für Patientinnen und Patienten stellt eine ergänzende Versorgung für kurzfristige medizinische Anliegen dar und soll die Notaufnahme in den Krankenhäusern entlasten. Erste Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger bleibt aber weiterhin der eigene Hausarzt oder Hausärztin sowie die Kinderärzte\/Kinderärztinnen freier Wahl.<h3>Krankheitsbilder, die im AKD Bozen Loew Cadonna behandelt werden<\/h3>- Wundversorgung und andere Leistungen der Krankenpflege<BR \/>- Verletzungen oder Schmerzen an den Gliedmaßen<BR \/>- Hautrötungen<BR \/>- Insektenstiche<BR \/>- Fieber<BR \/>- Lumbalgien („Hexenschuss“)<BR \/>- Unterleibsschmerzen<BR \/>- kleinere Traumata<BR \/>- oberflächliche Verletzungen<BR \/>- Hautirritationen<BR \/>- Glieder- und Muskelschmerzen<BR \/>- Koliken<BR \/>- Grippesymptome<BR \/>- Anschwellungen<BR \/>- Übelkeit oder Brechreiz<h3>\r\nÖffnungszeiten & Ort<\/h3>Das Ambulatorium für kleine Dringlichkeiten in Bozen befindet sich im Erdgeschoss des zukünftigen Gemeinschaftshauses am <i>W.-A.-Loew-Cadonna-Platz Nr.12<\/i> und ist <b>24 Stunden<\/b> an <b>sieben Tagen<\/b> der Woche geöffnet.<BR \/><BR \/> Von <b>8.00 bis 20.00 Uhr<\/b> besteht freier Zugang, von <b>20.00 bis 8.00 Uhr<\/b> ist eine telefonische Voranmeldung unter der <i>Telefonnummer 0471 438288<\/i> notwendig.<h3>\r\nEinfacher und rascher Zugang zu medizinischer Hilfe<\/h3>Der Blutabnahmedienst steht ebenfalls bereits ab 15. Mai 2026 bereit.<BR \/>Dr. Hubert Messner, Landesrat für Gesundheitsvorsorge und Gesundheit: „Mit den Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten stärken wir die medizinische Versorgung direkt vor Ort. Dadurch können weniger dringende Fälle gezielt außerhalb der Notaufnahmen versorgt werden, was Wartezeiten reduziert und den Bürgerinnen und Bürgern einen einfachen und raschen Zugang zu ärztlicher Hilfe ermöglicht.“<BR \/><BR \/>Dr. Christian Kofler, Generaldirektor: „Wir möchten sicherstellen, dass Patientinnen und Patienten schnell und unkompliziert die passende medizinische Betreuung erhalten. Gleichzeitig tragen die Ambulatorien für kleine Dringlichkeiten dazu bei, die Notaufnahmen gezielt von weniger akuten Fällen zu entlasten und ihre Kapazitäten für echte Notfälle freizuhalten.“